Die dritte Schweizer Medaille an der Hallen-WM ist Tatsache: Annik Kälin holt Silber im Weitsprung.

Nach EM auch an WM Zweite

1/5 Das Silber-Lächeln: Annik Kälin wird in Nanjing Zweite. Foto: Getty Images

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Schon wieder Silber!

Wie schon an der Hallen-EM vor rund zwei Wochen wird Annik Kälin (24) an der WM in Nanjing Zweite. «Es ist mega cool, es war wirklich eine Traum-Indoor-Saison», sagt die Bündnerin nach ihrer gewonnenen Medaille gegenüber SRF.

Und diese sichert sie sich mit ihrem letzten Versuch. Schon zuvor hatte Kälin Bronze auf sicher, doch dann folgt ihr weitester Satz: 6,83 Meter. 17 Zentimeter weiter als ihr bisheriger bester Versuch. Damit schiebt sie sich eine Position nach vorne und verdrängt die Spanierin Fatima Diame auf den dritten Rang. Gold holt überlegen die US-Amerikanerin Claire Bryant mit 6,96 Metern und einer persönlichen Bestmarke.

Was ging Kälin vor ihrem letzten Versuch durch den Kopf? «Ich wusste, dass ich weiter springen kann. Die ersten Versuche waren ein wenig gehemmt. Der Anlauf hat nicht ganz gepasst und auch die Sprünge waren nicht so, wie ich es sonst gezeigt habe. Ich wusste, dass Silber drinliegen sollte.» Und das tut es am Ende auch.