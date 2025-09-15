DE
LA: Kambundji ist Hürden-Weltmeisterin
Mit erst 23 Jahren
Kambundji sprintet sensationell zu WM-Gold
Im WM-Final über 100 m Hürden schreibt Ditaji Kambundji Schweizer Leichtathletik-Geschichte: Die Bernerin holt die Goldmedaille!
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
