Ditaji Kambundji schreibt am Montag Schweizer Sportgeschichte – vor den Augen ihrer Mutter Ruth. Diese kann den Gold-Coup ihrer Tochter an der Leichtathletik-WM kaum fassen.

«Anders als der Papa habe ich nicht daran geglaubt»

Mehr Stolz geht nicht: Ruth Kambundji ist live im riesigen Rund des Nationalstadions in Tokio dabei, als ihre 23-jährige Tochter Ditaji zum historischen Lauf ansetzt: Über 100 Meter Hürden läuft sie sensationell zu WM-Gold.

Was danach folgt, sind grosse Emotionen – bei Ditaji und bei Ruth. Gegenüber SRF muss sich Mama Kambundji zuerst die Freudentränen aus den Augen wischen, ehe sie ihre Gefühle in Worte fassen kann.

«Es ist überwältigend. Im Gegensatz zu meinem Mann war ich nicht die, die schon vorher daran geglaubt hat. Aber das hat jetzt wieder gezeigt, was passieren kann, wenn alles zusammenpasst», sagt Ruth Kambundji strahlend.

«Ich weiss nicht, wie wir feiern werden»

Was sie jetzt fühle, sei schwierig in Worte zu fassen. «Ich freue mich auch einfach zu sehen, wie Ditaji jetzt ihren Emotionen freien Lauf lassen kann.»

Dann folgt noch eine Frage, auf die Ruth Kambundji offensichtlich nicht vorbereitet war. Angesprochen auf die Party-Pläne, die man jetzt habe, sagt die Mutter von Gold-Kambundji nur: «Wir werden sicher feiern. Ich weiss aber wirklich noch nicht wie, weil wir nichts geplant haben.» So ist das eben bei einem Coup.