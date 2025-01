Ditaji Kambundji unterschreibt bei Schweizer Sport-Marke

1/5 Ditaji Kambundji hat bei der Schwizer Sport-Marke «On» unterschrieben. Foto: On

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Vize-Europameisterin über 100 Meter Hürden hat einen neuen Ausrüster. Ditaji Kambundji (22) hat bei der Schweizer Sport-Marke «On» unterschrieben.

«Ich bin absolut begeistert, jetzt Teil des On-Teams zu sein und meine Karriere mit On fortsetzen zu können. Als Schweizer Athletin bin ich besonders stolz auf diese Partnerschaft und solch eine Marke zu repräsentieren. Ich freue mich auf all die Projekte, auf alles, was vor uns liegt, und auf alles, was wir in Zukunft gemeinsam erreichen können», wird Kambundji in einer Medienmitteilung zitiert.

Neben der Schwester von 200m-Europameisterin Mujinga Kambundji (32) stehen bereits acht Athletinnen und Athleten bei «On» unter Vertrag – darunter auch das polnische Tennis-Ass Iga Swiatek und der Langstreckenläufer Dominic Lobalu, der im vergangenen Jahr unter Schweizer Flagge Europameister über 10'000 Meter wurde.