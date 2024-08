1/6 Armand «Mondo» Duplantis gewinnt das Diamond-League-Meeting in Lausanne mit neuem Rekord.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stabhochspringer Armand Duplantis triumphiert standesgemäss am City-Event anlässlich der Athletissima in Lausanne. Der zweifache Olympiasieger steigert den Meeting-Rekord auf 6,15 m.

Die Zuschauer kommen auf der extra installierten Anlage an der Seepromenade im Stadtteil Ouchy in den Genuss, die Stabhochspringer und allen voran den Weltbesten des Fachs für einmal von ganz nah zu erleben. Und Duplantis enttäuscht das Publikum nicht. Im dritten Anlauf – wie bei seinem Weltrekord zwei Wochen zuvor bei seinem Olympiasieg in Paris – schafft er den Meeting-Rekord.

Auf einen Angriff auf den Weltrekord (6,26 m) verzichtet der schwedisch-amerikanische Doppelbürger, nachdem er sich zuletzt nach dem triumphalen Olympia-Auftritt eine knapp zweiwöchige Auszeit gegönnt hat.

Duplantis am nächsten kommt wie in Paris der US-Amerikaner Sam Kendricks, der 5,92 m überspringt. Der Schweizer Valentin Imsand schafft die Einstiegshöhe von 5,35 m. Der 19-jährige Walliser ist in einem Weltklasse-Feld der einzige Teenager. Im letzten Jahr gewann er an der U20-EM die Silbermedaille.