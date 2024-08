1/2 Mujinga Kambundji schaut in die Zukunft, die weiterhin auf der Tartanbahn stattfinden soll.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mujinga Kambundji denkt nicht an Rücktritt. Die 32-jährige Bernerin sagt im Vorfeld der Athletissima in Lausanne, dass sie nochmals eine Olympiade in Angriff nehmen will.

In den vier Jahren bis zu den Spielen 2028 in Los Angeles könne viel passieren. Aber sie habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie allfällige gesundheitliche Probleme überwinden könne. «Hoffentlich darf ich in LA nochmals dabei sein», äussert sie ihren Wunsch.