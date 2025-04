Sprinter bricht Rekord von Leichtathletik-Legende Bolt

«Ich will der schnellste Mann der Welt sein»

1/2 Akani Simbine bricht einen Rekord von Usain Bolt. Foto: keystone-sda.ch

Pascal Keusch Redaktor Sport

Akani Simbine (31) hat sich in die Geschichtsbücher der Leichtathletik eingetragen. Der südafrikanische Sprinter gewann den 100-Meter-Lauf am Botswana Grand Prix in Gaborone mit einer Weltjahresbestzeit von 9,90 Sekunden.

Doch was macht diesen Sieg so besonders?

Bolt-Rekord gebrochen

Simbine brach damit einen Rekord, den bis dahin Usain Bolt (38) gehalten hatte: Die jamaikanische Sprint-Legende lief während seiner aktiven Karriere zehn Jahre in Folge eine Zeit unter zehn Sekunden. Simbine hat dieses Kunststück nun sogar elf Jahre hintereinander geschafft.

An die Bolts Rekordzeit von 9,58 Sekunden kommt der Südafrikaner allerdings nicht heran. Trotzdem träumt er auch von dieser unvorstellbaren Bestmarke. Der Sprinter stellte schon vor Monaten klar: «Ich möchte der schnellste Mann der Welt sein, das war schon immer so und hat sich nicht geändert.»