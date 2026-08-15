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Gold über 800 m
Fans feiern Europameisterin Werro

Mit neuem EM-Rekord holt sich Audrey Werro über 800 m die Goldmedaille.
Publiziert: 07:43 Uhr
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Aktualisiert: 09:32 Uhr
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