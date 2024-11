Moser und Ehammer bei Award-Night ausgezeichnet

1/2 Angelica Moser ist Schweizer Leichtathletin des Jahres 2024. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Angelica Moser und Simon Ehammer sind die Schweizer Leichtathleten des Jahres 2024.

Die Stabhochspringerin und der Zehnkämpfer mit Weltklasse-Qualitäten im Weitsprung wurden von mehr als 5500 Fans und einer Fachjury gewählt und am Samstagabend an der Swiss Athletics Night in Bern für ihre Leistungen geehrt.

Moser: EM-Gold in Rom

Für Moser ist es nach mehreren Meriten als Nachwuchs-Athletin die erste Auszeichnung als Schweizer Leichtathletin des Jahres. Mit ihrem Sieg an der EM in Rom feierte die 27-jährige Zürcherin ein Karriere-Highlight. An der Hallen-WM in Glasgow und an den Olympischen Spielen in Paris wurde sie starke Vierte. Hinzu kommen der erste Diamond-League-Sieg in Marrakesch und der Schweizer Rekord in Monaco (4,88 m).

Ehammer zum zweiten Mal geehrt

Ehammer erhielt die Ehrung mit 24 Jahren zum zweiten Mal. Der Appenzeller brillierte in dieser Saison sowohl als Mehrkämpfer als auch als Weitspringer. Im März errang er an der Hallen-WM in Glasgow den Titel im Siebenkampf und knackte mit 6418 Punkten den Schweizer Rekord. Im Sommer bestätigte er seinen Status als einer der besten Weitspringer der Welt mit Bronze an der EM, Platz 4 an den Olympischen Spielen sowie Platz 2 beim Diamond-League-Finale in Brüssel.

Ebenfalls einen Award erhielt Trainer Florian Clivaz, der mit Mujinga Kambundji einen Weg zurück in die Weltspitze gefunden hat. Kambundji holte EM-Gold über 200 m und erreichte an den Olympischen Spielen in Paris den 100-m-Final.