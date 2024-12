1/6 Oscar Pistorius soll eine neue Freundin haben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Oscar Pistorius hat nach Haftentlassung wohl eine neue Freundin gefunden

Neue Freundin Rita Greyling ähnelt der erschossenen Ex-Freundin

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der ehemalige Sprintstar Oscar Pistorius (38) hat nach seiner Haftentlassung eine neue Freundin gefunden, wie das südafrikanische Medienportal Netwerk 24 berichtet. Die neue Frau an seiner Seite heisst Rita Greyling (33). Die Unternehmensberaterin stammt aus einer befreundeten Familie.

Die neue Beziehung sorgt in Südafrika jetzt für Diskussionen, denn die neue Partnerin weist verblüffende Ähnlichkeiten zu Pistorius’ früherer Partnerin Reeva Steenkamp (†29) auf.

Der sechsfache Paralympics-Sieger Pistorius wurde 2017 zweitinstanzlich zu 13 Jahren und 5 Monaten Haft (bis 2031) verurteilt, weil er am Valentinstag 2013 Steenkamp ermordet hatte. Die Südafrikanerin war als Model und TV-Moderatorin bekannt. Der Fall erreichte in der Folge weltweite Bekanntheit.

Mutter von Ex-Freundin warnt

Unterdessen hat sich auch June Steenkamp, Reevas Mutter, zu Wort gemeldet. Sie wendet sich an die neue Partnerin des Mörders ihrer Tochter. «Ich verstehe nicht, warum sie die Warnsignale nicht sehen kann, denn er hat noch immer ein Wutproblem», so June Steenkamp gegenüber der englischen Zeitung «Sun». Und die Mutter sagt weiter: «Reeva kannte ihn nur drei Monate, dann war sie tot, und er hat nie ein Geständnis abgelegt.»

Tatsächlich hatte Pistorius vor Gericht behauptet, er sei in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, es sei ein Einbrecher im Haus. Er feuerte mehrere Schüsse durch die Badezimmertür ab und tötete Steenkamp.

Auch Greyling erlebte Familiendrama

Pistorius sass ab 2016 für achteinhalb Jahre im Gefängnis. Bereits ab Oktober 2014 war er für ein Jahr hinter Gittern. Seit seiner Haftentlassung auf Bewährung im Januar dieses Jahres lebt Pistorius unter strenger Beobachtung der Behörden bei seinem Onkel in Pretoria, wo auch seine neue Freundin wohnt.

Auch Rita Greyling erlebte kürzlich ein Familiendrama. Beim Junggesellenabschied ihres Bruders Ghini im November 2022 kam dessen designierter Trauzeuge Willem Kruger (†29) auf mysteriöse Weise ums Leben. Er ertrank in einem Auto, das in einem Fluss versunken war. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Mordes – aufgeklärt ist der Fall aber noch nicht.