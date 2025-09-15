DE
Der Schwede ist nicht zu stoppen
Mondo Duplantis springt einen neuen Weltrekord

Mondo Duplantis erzielt an der Leichtathletik-WM in Tokio einen neuen Weltrekord.
Publiziert: 16:11 Uhr
|
Aktualisiert: 16:17 Uhr
