DE
FR
Abonnieren

Bei seinem erstem Start
Kyburz läuft bei New-York-Marathon auf Rang fünf

Matthias Kyburz klassiert sich bei seinem ersten Marathon in New York auf dem fünften Rang. Bei den Frauen gibt es einen kenianischen Dreifachsieg.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Matthias Kyburz verpasst bei seinem ersten Marathon in New York das Podest als Fünfter knapp. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Matthias Kyburz (35) belegt beim New York City Marathon mit 2:09:55 Stunden den sehr guten fünften Platz. Das Podest verpasst der Fricktaler um 58 Sekunden. Der achtfache Weltmeister im Orientierungslauf, der nun voll auf den Marathon setzt, startet erstmals auf der anspruchsvollen Strecke in New York. Überhaupt ist es für ihn erst der vierte Wettkampf über 42,195 km.

Mehr Leichtathletik
Schwede bricht europäische Halbmarathon-Rekordzeit
Bisher hielt sie ein Schweizer
Schwede bricht europäische Halbmarathon-Rekordzeit
«Ich will beweisen, dass es funktioniert»
«Ich will es beweisen»
Leichtathletin Atcho-Jaquier will als Mami zu Olympia

Den Sieg bei den Männern sichert sich hauchdünn der Kenianer Benson Kipruto (2:08:09) vor seinem zeitgleichen Landsmann Alexander Mutiso. Den 3. Platz belegt mit Albert Korir (2:08:57) ebenfalls ein Kenianer.

Auch bei den Frauen gibt es einen dreifachen kenianischen Sieg: Hellen Obiri (2:19:51) triumphiert vor Sharon Lokedi (2:20:07) und Sheila Chepkirui (2:20:24). Die Zeit von Obiri, die zum zweiten Mal nach 2023 den New York City Marathon gewonnen hat, ist ein Streckenrekord.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen