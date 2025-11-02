Matthias Kyburz klassiert sich bei seinem ersten Marathon in New York auf dem fünften Rang. Bei den Frauen gibt es einen kenianischen Dreifachsieg.

Kyburz läuft bei New-York-Marathon auf Rang fünf

Kyburz läuft bei New-York-Marathon auf Rang fünf

Matthias Kyburz verpasst bei seinem ersten Marathon in New York das Podest als Fünfter knapp. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Matthias Kyburz (35) belegt beim New York City Marathon mit 2:09:55 Stunden den sehr guten fünften Platz. Das Podest verpasst der Fricktaler um 58 Sekunden. Der achtfache Weltmeister im Orientierungslauf, der nun voll auf den Marathon setzt, startet erstmals auf der anspruchsvollen Strecke in New York. Überhaupt ist es für ihn erst der vierte Wettkampf über 42,195 km.

Den Sieg bei den Männern sichert sich hauchdünn der Kenianer Benson Kipruto (2:08:09) vor seinem zeitgleichen Landsmann Alexander Mutiso. Den 3. Platz belegt mit Albert Korir (2:08:57) ebenfalls ein Kenianer.

Auch bei den Frauen gibt es einen dreifachen kenianischen Sieg: Hellen Obiri (2:19:51) triumphiert vor Sharon Lokedi (2:20:07) und Sheila Chepkirui (2:20:24). Die Zeit von Obiri, die zum zweiten Mal nach 2023 den New York City Marathon gewonnen hat, ist ein Streckenrekord.