Doppel-Olympiasiegerin Chebet erwartet ihr erstes Kind

Beatrice Chebet legt eine Wettkampfpause ein – die kenianische Langstreckenläuferin ist schwanger. Erst im letzten Oktober hat die Weltrekordhalterin über 5000 und 10'000 m zweimal WM-Gold gewonnen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kenianerin Beatrice Chebet, zweifache Olympiasiegerin über 5000 und 10'000 m in Paris 2024, Doppelweltmeisterin und Weltrekordhalterin in beiden Disziplinen, legt 2026 eine Mutterschaftspause ein. Dies gibt ihr Agent bekannt.

«Nach vielen Gerüchten können wir endlich die Nachricht teilen: 2026 wird Beatrice Chebet das wichtigste Rennen ihres Lebens laufen und Mutter werden», teilt ihr Agent in den sozialen Netzwerken mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Beatrice Chebet war einer der grossen Stars der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im September 2025, als sie über 10'000 m und anschliessend über 5000 m vor ihrer Freundin Faith Kipyegon (31) glänzte.

Die 25-Jährige sollte kommenden Samstag ihre Titel bei den Cross-Weltmeisterschaften in Florida verteidigen, hatte aber vor einigen Tagen abgesagt, ohne eine genaue Erklärung abzugeben. Aber den Hinweis, dass sie sich auf das nächste Kapitel ihres Lebens freue, konnte sie sich nicht verkneifen.

Die nächsten Weltmeisterschaften finden 2027 in Peking statt, bevor 2028 die Olympischen Spiele in Los Angeles ausgetragen werden. Diese Titelkämpfe hat sich auch Mutter Mujinga Kambundji zum Ziel gesetzt.