Aufgrund von Stürzen Schweizer Kunstturner verpassen EM-Medaille am Boden

Die Schweizer Kunstturner Luca Murabito und Luca Giubellini bleiben an der EM in Leipzig aufgrund von Stürzen ohne Medaille. Der Doppelsieg geht an die Briten.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 44 Minuten