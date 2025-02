Leader der Algarve-Rundfahrt Jan Christen in Gelb vor grosser Herausforderung

Jan Christen steigt am Sonntag als Leader in die Schussetappe der Algarve-Rundfahrt. Der junge Aargauer hat das Gelbe Trikot in einem Zeitfahren über 20 km samt Schlussanstieg zu verteidigen.

Publiziert: vor 21 Minuten | Aktualisiert: vor 20 Minuten