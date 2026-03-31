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National League: Highlights von Lausanne – Genf (3:4 n.V.)
Lausanne – Genf-Servette 3:4 n.V.
Puljujärvi macht Spiel 7 klar
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – HC Genf-Servett (3:4 n.V.).
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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