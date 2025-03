1/4 Handballer Jonas Schelker (Mitte) hat sich erneut schwer am Knie verletzt. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie Kriens-Luzern mitteilte, zog sich Schelker am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der European League gegen Limoges (36:29) eine komplexe Knieverletzung zu, die eine Operation erfordert. Der 25-Jährige war gleich bei seiner ersten Aktion in der Stadthalle Sursee äusserst unglücklich umgeknickt und musste in der Folge vom Platz getragen werden.

Schelker gab erst im Februar sein Comeback, nachdem er sich Anfang 2024 im Vorfeld der EM einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte.