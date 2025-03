Kriens-Luzern schafft sich eine starke Ausgangslage für das Erreichen der Viertelfinals in der European League. Die Innerschweizer gewinnen in Sursee das Achtelfinal-Hinspiel gegen Limoges 36:29.

Luca Sigrist zeigte mit seinen elf Toren eine sackstarke Partie. Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Krienser gewinnen überraschend klar gegen französischen Topklub im Heimspiel

Junges Team von Trainer Zeljko Musa dominierte das Spiel von Anfang an

Luca Sigrist, 19-jähriger Nationalspieler, erzielte elf Treffer als bester Torschütze

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der überraschend klare Heimerfolg der Krienser fällt mitten in eine kleine Resultatkrise, da sie aus den letzten vier Spielen seit dem zu Monatsbeginn gewonnenen Cupfinal drei Niederlagen hinnehmen mussten. Die junge Mannschaft von Trainer Zeljko Musa hat die Zügel im Duell mit dem französischen Topklub von Beginn an in den Händen und erlebt vor 1800 Zuschauern ihre beste Phase kurz nach der Pause, als sie von 17:14 auf 21:14 davonzog. Bester Torschütze der Innerschweizer ist der erst 19-jährige Schweizer Nationalspieler Luca Sigrist mit elf Treffern.

Im Rückspiel in einer Woche in Frankreich kann sich Kriens-Luzern eine Niederlage mit sechs Toren Differenz leisten. Im Viertelfinal wartet mit dem Bundesligisten THW Kiel ein absoluter Topklub, der Stars wie Andreas Wolff und Domagoj Duvnjak in seinen Reihen hat.