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Kontroverser Jubel
Iran-Star feiert Tor mit Pistolen-Geste

Der Iran startet in den USA in die Fussball-WM. Beim 2:2-Ausgleich gegen Neuseeland packt Mohammad Mohebi den Pistolen-Jubel aus.
Publiziert: vor 13 Minuten
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