Home
Sport
Kampfsport
Wrestling: Paul Heyman schubst Fan bei WWE-Event
Skandal geht viral
WWE-Manager schubst Kind aus dem Weg
Kontroverse um Paul Heyman nach den WWE Survivor Series. Ein Video zeigt, wie er einen jungen Fan unsanft aus dem Weg befördert. Die Szene sorgt für grosse Aufregung im Netz.
Publiziert: 19:35 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
