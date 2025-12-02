DE
FR
Abonnieren

Skandal geht viral
WWE-Manager schubst Kind aus dem Weg

Kontroverse um Paul Heyman nach den WWE Survivor Series. Ein Video zeigt, wie er einen jungen Fan unsanft aus dem Weg befördert. Die Szene sorgt für grosse Aufregung im Netz.
Publiziert: 19:35 Uhr
Kommentieren
Virale Sport-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen