Der Zürcher Thaiboxer Dani Rodriguez verteidigt den WM-Titel im Superweltergewicht und besiegt dafür eine lebende Legende. Der Schweizer zementiert seinen Status als Thaibox-Superstar und kämpft wohl bald in der Schweiz.

Darum gehts Dani Rodriguez gewinnt Thaibox-Final in Bangkok

Er schlägt Thaibox-Legende Petchmorakot Petchyindee nach Punkten

Rodriguez erhält 500'000 Baht Prämie, etwa 12'000 Schweizer Franken

Björn Lindroos Redaktor Sport

Nächster Meilenstein in der Karriere des Schweizer Thaiboxers Dani Rodriguez (27). Er gewinnt den Final der Rajadamnern World Series im ikonischen Rajadamnern Stadion in Bangkok und verteidigt den WM-Titel im Superweltergewicht (bis etwa 70 kg).

Dafür besiegt der Zürcher eine echte Legende des Sports: Petchmorakot Petchyindee (31) ist mehrfacher Weltmeister und machte sich für den Kampf gegen Rodriguez extra nochmals fit. In Thailand wurde der Fight als «Traumkampf» beworben und sorgte landesweit für enormes Aufsehen. «Es ist der grösste Kampf meines Lebens», sagte der Schweizer zuvor.

Sieg nach Punkten

Am Samstag ist Rodriguez im Ring dann überlegen und zeigt dem Altmeister die Grenzen auf. Der Zürcher zeigt sich von seiner besten Seite und gewinnt am Ende nach Punkten. Die Kampfrichter werten den Fight mit 49:46 Punkten zugunsten des Schweizers. Es ist der 49. Sieg im 50. Kampf für Rodriguez.

Neben der Verteidigung des WM-Titels sahnt Rodriguez eine Prämie von 500'000 thailändischen Baht ab. Umgerechnet etwas mehr als 12'000 Schweizer Franken.

Kampf in der Schweiz geplant

Der Sieg gegen den thailändischen Routinier zementiert Dani Rodriguez' Status als das aktuelle Aushängeschild der Nationalsportart der Thais. Bereits jetzt ist er das Gesicht der Rajadamnern World Series und wird aktuell als der beste Thaiboxer der Welt in seiner Gewichtsklasse eingeschätzt. Blick besuchte den Schweizer vor zwei Jahren im Training in Zürich und sprach mit ihm über seinen steilen Aufstieg.

Für Schweizer Fans eine tolle Nachricht: Wie Blick weiss, ist im Herbst 2026 ein Kampf von Rodriguez in der Schweiz geplant.