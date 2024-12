1/7 Grosser Jubel bei Dani Rodriguez nach seinem Sieg im RWS-Final. Foto: Screenshot facebook

Schweizer Jubel im Thai-Tempel! Der Zürcher Thaiboxer Dani Rodriguez gewinnt den Final der Rajadamnern World Series im legendären Rajadamnern Stadium in Bangkok und sichert sich den WM-Titel im Superweltergewicht.

Rodriguez schlägt Lokalmatador Rittewada Petchyindee knapp nach Punkten. Rittewada gehört in Thailand zu den besten Kämpfern des Landes und galt für die Buchmacher als Favorit. Für den Zürcher ist es der grösste Sieg seiner Karriere: «Dieser Sieg würde ihm die Türen noch weiter öffnen», sagte sein Trainer Leonardo «Dado» Irmici am Samstagmorgen noch zu Blick. Neben dem Gürtel gewinnt Rodriguez drei Millionen Baht, umgerechnet etwa 78'000 Franken. Es ist der 47. Sieg im 48. Kampf für Rodriguez.

In Thailand ein Star

Rodriguez kämpft sich damit immer weiter an die Spitze des Thaiboxens. Schon jetzt ist er in Thailand ein absoluter Superstar. «Die Leute erkennen mich hier. Auf der Strasse, in Restaurants oder in Taxis werde ich oft angesprochen», sagte er 2023 im Interview mit Blick.

Wo es nach dem zweiten RWS-Titel für Rodriguez weitergeht, ist noch unklar. Ob er den Verband wechselt und in einem anderen Turnier kämpfen wird, wird in naher Zukunft entschieden, so Irmici.