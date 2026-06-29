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Mit Brutalo-Kick
Schweizer Thaiboxer knockt Gegner aus

Der Schweizer Thaibox-Star Dani Rodriguez verteidigt erfolgreich seinen RWS-Titel in Bangkok dank eines spektakulären High Kicks. Jetzt kommt der Zürcher in die Schweiz.
Publiziert: 21:02 Uhr
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