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McGregor verletzt sich
Nach nur 69 Sekunden ist der Kampf wieder vorbei

Das haben sich Conor McGregor und viele seiner Fans wohl anders vorgestellt. Bereits nach 69 Sekunden muss der Ire sein UFC-Comeback verletzungsbedingt aufgeben.
Publiziert: 12:20 Uhr
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