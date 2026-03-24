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National League: HCD-Frehner mit Drohung nach dritten Sieg
HCD-Frehner mit Drohung
«Daran wollen wir anknüpfen»
Drei Spiele, drei Siege. So kann es für den HCD im Playoff-Viertelfinal gegen den EV Zug weitergehen, wenn es nach Yannick Frehner geht.
Publiziert: 22:51 Uhr
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