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HCD-Frehner mit Drohung
«Daran wollen wir anknüpfen»

Drei Spiele, drei Siege. So kann es für den HCD im Playoff-Viertelfinal gegen den EV Zug weitergehen, wenn es nach Yannick Frehner geht.
Publiziert: 22:51 Uhr
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