Treffsicher in der Basler St. Jakobshalle: Frankreichs Chloé Valentini. Foto: AFP

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach Basel gehts für die Französinnen weiter nach Debrecen (Ungarn). Das ist jetzt schon klar: Denn sie qualifizieren sich aufgrund ihres zweiten Sieges im zweiten Spiel an der Handball-EM in der St. Jakobshalle vorzeitig für die Hauptrunde.

Das Duell mit Spanien in der Gruppe C entscheidet Frankreich nach 10:11-Rückstand zur Pause mit 24:22 für sich. Chloé Valentini ist die erfolgreichste Werferin im Team der amtierenden Weltmeisterinnen. All ihre sechs Abschlüsse landen im Netz. Danila Patricia So Delgado Pinto ist bei den Spanierinnen für neun der 22 Treffer verantwortlich.

Mit vier Punkten führt Frankreich die Tabelle vor Spanien und Polen (je zwei Zähler) an. Die Portugiesinnen, die sich am Nachmittag Polen mit 21:22 geschlagen geben müssen, finden sich punktelos am Tabellenende wieder und haben keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Hauptrunde.

Am Sonntag stehen dann auch die Schweizerinnen in Basel zum zweiten Mal im Einsatz. Um 18 Uhr gehts gegen Gruppenfavorit Dänemark.