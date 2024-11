Die Nati-Handballerinnen stehen an der Heim-EM vor dem ultimativen Test: Am Sonntagabend wartet Medaillenkandidat Dänemark.

1/5 Tabea Schmid ist offensiv wie defensiv eine der Schlüsselspielerinnen in der Handball-Nati. Foto: AFP

Christian Müller Redaktor Sport

Der Tenor im Nati-Lager vor dem zweiten Gruppenspiel an der Heim-EM ist klar: Gegen Dänemark gibts für die Schweizerinnen nichts zu verlieren, dafür viel zu lernen. «Sie sind klar ein Medaillenkandidat», sagt Nati-Kreisläuferin Tabea Schmid. Die 21-jährige St. Gallerin spielt seit 2023 in Kopenhagen. «Ich freue mich extrem auf die Partie. Wir wollen einfach unseren besten und schönsten Handball spielen und damit das Publikum begeistern.»

Ähnlich tönt es bei Nati-Trainer Knut Ove Joa: «Sie haben bei Olympia im Sommer Bronze geholt und sehen auch jetzt wieder sehr stark aus.» Die Däninnen haben im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele das Kader schon jetzt verjüngt. Auch in veränderter Formation reicht es beim EM-Start zu einem lockeren 34:26 gegen Kroatien.

Ganz egal, wie die Partie am Sonntagabend ausgeht, die Schweizerinnen haben so oder so am Dienstag noch die Chance auf den Einzug in die Hauptrunde. Deshalb sagt Nati-Trainer Joa: «Die Däninnen müssen gewinnen. Für uns gibts nichts zu verlieren. Wir können tun, was immer wir wollen und dabei möglichst viel lernen.»

Dass die Schweizerinnen in dieser komfortablen Situation sind, verdanken sie nicht zuletzt Daphne Gautschi, die mit ihren späten Toren für den Startsieg gegen die Färöer gesorgt hat. Auch Gautschi erwartet gegen Dänemark eine harte Partie: «Wir werden uns steigern müssen. Das können wir definitiv. Es war nicht unser bestes Spiel gegen die Färöer.»

Handball-EM in Basel – die Spiele Gruppe D Freitag, 29.11., 18 Uhr: Schweiz – Färöer

Freitag, 29.11., 20.30 Uhr: Dänemark – Kroatien Sonntag, 01.12., 15.30 Uhr: Kroatien – Färöer

Sonntag, 01.12., 18 Uhr: Dänemark – Schweiz Dienstag, 03.12., 18 Uhr: Färöer – Dänemark

Dienstag, 03.12., 20.30 Uhr: Kroatien – Schweiz Gruppe C Donnerstag, 28.11., 18 Uhr: Spanien – Portugal

Donnerstag, 28.11., 20.30 Uhr: Frankreich – Polen Samstag, 30.11., 15.30 Uhr: Polen – Portugal

Samstag, 30.11., 18 Uhr: Frankreich – Spanien Montag, 02.12., 18 Uhr: Polen – Spanien

Montag, 02.12., 20.30 Uhr: Portugal – Frankreich Gruppe D Freitag, 29.11., 18 Uhr: Schweiz – Färöer

Freitag, 29.11., 20.30 Uhr: Dänemark – Kroatien Sonntag, 01.12., 15.30 Uhr: Kroatien – Färöer

Sonntag, 01.12., 18 Uhr: Dänemark – Schweiz Dienstag, 03.12., 18 Uhr: Färöer – Dänemark

Dienstag, 03.12., 20.30 Uhr: Kroatien – Schweiz Gruppe C Donnerstag, 28.11., 18 Uhr: Spanien – Portugal

Donnerstag, 28.11., 20.30 Uhr: Frankreich – Polen Samstag, 30.11., 15.30 Uhr: Polen – Portugal

Samstag, 30.11., 18 Uhr: Frankreich – Spanien Montag, 02.12., 18 Uhr: Polen – Spanien

Montag, 02.12., 20.30 Uhr: Portugal – Frankreich Mehr