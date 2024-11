Das musst du zur Handball-EM 2024 in der Schweiz wissen

Am 28. November beginnt die Handball-EM der Frauen. Hier gibts die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier in der Schweiz, Österreich und Ungarn.

1/5 Daphne Gautschi kommt mit der Handball-Nati in den Genuss einer Heim-EM. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Wann findet die Handball-EM der Frauen statt?

Das Turnier dauert vom 28. November bis am 15. Dezember. Gespielt wird in Basel, Debrecen (Ungarn) und Wien (Österreich).

In welchen Hallen wird gespielt?

Die Vorrundenspiele der Schweizer Gruppe D und jene der Gruppe C finden in der Basler St. Jakobshalle statt. In Debrecen wurde die Fönix Arena, in Wien die Stadthalle als Spielstätte bestimmt.

Wie sieht der Spielplan in Basel aus?

Gruppe D

Freitag, 29.11., 18 Uhr: Schweiz – Färöer

Freitag, 29.11., 20.30 Uhr: Dänemark – Kroatien

Sonntag, 01.12., 15.30 Uhr: Kroatien – Färöer

Sonntag, 01.12., 18 Uhr: Dänemark – Schweiz

Dienstag, 03.12., 18 Uhr: Färöer – Dänemark

Dienstag, 03.12., 20.30 Uhr: Kroatien – Schweiz

Gruppe C

Donnerstag, 28.11., 18 Uhr: Spanien – Portugal

Donnerstag, 28.11., 20.30 Uhr: Frankreich – Polen

Samstag, 30.11., 15.30 Uhr: Polen – Portugal

Samstag, 30.11., 18 Uhr: Frankreich – Spanien

Montag, 02.12., 18 Uhr: Polen – Spanien

Montag, 02.12., 20.30 Uhr: Portugal – Frankreich

Wie funktioniert der Turniermodus?

Die zwei besten Teams der sechs Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Dort schaffen es wiederum die beiden ersten Teams der zwei Gruppen in die Halbfinals.

Wer spielt für die Schweiz?

Malin Altherr (LC Brühl)

Emma Bächtiger (LK Zug)

Era Baumann (GC Amicitia Zürich)

Manuela Brütsch (LC Brühl)

Nuria Bucher (Spono Eagles)

Mia Emmenegger (Vipers Kristiansand/NOR)

Lisa Frey (HSG Blomberg-Lippe/GER)

Daphne Gautschi (HBPC Handball Plan du Cuques/FRA)

Norma Goldmann (Kristianstad Handball/SWE)

Charlotte Kähr (Buxtehuder SV/GER)

Kerstin Kündig (Thüringer HC/GER)

Seraina Kuratli (GC Amicitia Zürich)

Alessia Riner (Neckarsulmer Sport-Union/GER)

Tabea Schmid (Kobenhavn Handbold/DEN)

Lea Schüpbach (TuS Metzingen/GER)

Nora Snedkerud (Spono Eagles)

Chantal Wick (GC Amicitia Zürich)

Laurentia Wolff (LC Brühl)

Trainer ist Knut Ove Joa.

Gibt es noch Tickets?

Die beiden ersten Schweizer Spieltage sind fast ausverkauft. Für die anderen Partien sind bei Ticketcorner noch Karten erhältlich. Die Preise beginnen bei 41.50 Franken.

Wer sind die Turnierfavoritinnen?

Die zweifachen Titelverteidigerinnen und Olympiasiegerinnen aus Norwegen sind vor Frankreich die ersten Anwärterinnen auf EM-Gold. Dahinter ist auch dem Schweizer Gruppengegner Dänemark eine Medaille zuzutrauen.