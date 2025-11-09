DE
SPL: Die Highlights der Partie Winterthur – Rotweiss Thun (38:28)
Winterthur – Thun 38:28
Starke Yellow-Offensive lässt Rotweiss keine Chance
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – Rotweiss Thun (38:28).
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Die Handball-Highlights der SPL vom 8. November
2:13
Aargau Ost – LK Zug 22:39
Starke erste Halbzeit bringt den Zugerinnen nächsten Sieg
2:26
Winterthur – Thun 38:28
Starke Yellow-Offensive lässt Rotweiss keine Chance
