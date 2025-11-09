Aktualisiert: vor 34 Minuten

|

Publiziert: vor 37 Minuten

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – Rotweiss Thun (38:28).

Starke Yellow-Offensive lässt Rotweiss keine Chance

Starke Yellow-Offensive lässt Rotweiss keine Chance