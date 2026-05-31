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Wegen Mega-Ansturm
Fans klettern über Absperrung um in Fanzone zu kommen

Die Warteschlange zur Fanzone ist vor dem WM-Final lang. Einige Fans wollen sich nicht gedulden und dringen über die Absperrung in die Fanzone ein.
Publiziert: 20:03 Uhr
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