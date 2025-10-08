DE
Home
Sport
Handball
QHL: Die Highlights der Partie Wacker Thun – RTV Basel 32:31
Wacker Thun – RTV Basel 32:31
Kampf nicht belohnt – Basel verliert knapp
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – RTV 1879 Basel (32:31).
Publiziert: vor 14 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 8. Oktober
2:30
Stäfa – St. Gallen 23:32
St. Gallen lässt den Gastgebern keine Chance
2:21
Kadetten – GC Amicitia 35:26
Schaffhausen fegt GC bei Pilipovic-Comeback aus der Halle
