Vertikales Handball-Spektakel am Basler Marktplatz: Spielerinnen seilen sich ab und werfen Tore in luftiger Höhe. Die verrückte Aktion wirbt für die bevorstehende Frauen-EM Ende November in der St. Jakobhalle.

1/10 Ein Torschuss Richtung Himmel: Die Spektakel-Aktion am Basler Marktplatz ist Werbung für die Handball-EM in der Schweiz. Foto: STEFAN BOHRER

Die Welt des Schweizer Frauen-Handballs steht kopf!

Mit der Heim-EM Ende November mit den drei Gruppenspielen in der Basler St. Jakob-Halle kommt das grosse Highlight immer näher. Das illustriert am Samstag mitten in Basel eine Spektakel-Aktion der aussergewöhnlichen Art.

Direkt am Marktplatz hängt in luftiger Höhe ein Handball-Spielfeld – wie ein riesiges Plakat vertikal an einem Baugerüst montiert. Wie soll hier im Kampf gegen die Schwerkraft ein Spiel möglich sein? Indem sich die Spielerinnen abseilen. Zwei Handballerinnen hängen in Seilen, spielen sich den Ball zu und werfen Tore. Die Passanten staunen nicht schlecht.

Nati und Weltmeister Frankreich spielen an der EM in Basel

Die Spektakel-Show nennt sich «Vertical Handball» und ist Werbung für die Heim-EM. Karin Weigelt ist Leiterin Leistungssport Frauen beim Verband und in Basel vor Ort, sie sagt: «Die Leute schauen hoch und staunen. Gemeinsam mit UMB (einer der Turnier-Sponsoren, d.Red.) gelingt es uns definitiv, auf die Frauen-EM aufmerksam zu machen. Das viel grössere Spektakel steigt aber ab 28. November in der St. Jakobshalle. Wir freuen uns auf möglichst viele Fans.»

In den Seilen hängen keine Nationalspielerinnen, sondern Athletinnen, die speziell für diesen Anlass ausgewählt wurden. Die Nati ist dann in Basel an der Reihe, wenn das Spielfeld wieder ganz konventionell in der Horinzontale liegt – die Schweiz trifft an der Heim-EM auf die Färöer, Dänemark und Kroatien (29.11./1.12./3.12.). Im selben Zeitraum gehen in Basel auch die Gruppenspiele mit den Weltmeisterinnen und Vize-Olympiasiegerinnen Frankreich, Spanien, Portugal und Polen über die Bühne. Tickets sind noch erhältlich.