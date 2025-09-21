DE
FR
Abonnieren

Suhr Aarau – RTV Basel 21:23
Berger scheitert am glänzend reagierenden Aarau-Goalie

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Suhr Aarau – RTV Basel (21:23).
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen