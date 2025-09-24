DE
Home
Sport
Handball
QHL: Highlights der Partie Suhr Aarau – Kriens-Luzern (33:34)
Suhr Aarau – Kriens-Luzern 33:34
Drama pur – Spiel wird mit diesem Angriff entschieden
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Suhr Aarau – Kriens-Luzern (33:34).
Publiziert: 21:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der QHL vom 24. September
2:29
St. Otmar – Pfadi 25:30
Ostschweizer liefert Assist im Fallen
2:30
RTV Basel – GC Amicitia 30:24
GC-Spieler mit stinkfrechem Assist hinter dem Rücken
2:31
Suhr Aarau – Kriens 33:34
Drama pur – Spiel wird mit diesem Angriff entschieden
2:25
BSV Bern – Stäfa 47:31
Berner erwischen Zürcher von der Mittellinie
