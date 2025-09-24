DE
FR
Abonnieren

Suhr Aarau – Kriens-Luzern 33:34
Drama pur – Spiel wird mit diesem Angriff entschieden

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Suhr Aarau – Kriens-Luzern (33:34).
Publiziert: 21:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights der QHL vom 24. September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen