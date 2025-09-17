DE
Home
Sport
Handball
QHL: Die Highlights der Partie St. Gallen – Suhr Aarau (38:29)
St. Gallen – Suhr Aarau 38:29
Starke St. Galler Offensive überfährt Aarau
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – Suhr Aarau 38:29
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Die Highlights der QHL vom 17. September
2:29
Präsentiert von
St. Gallen – Suhr Aarau 38:29
Starke St. Galler Offensive überfährt Aarau
