DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
Handball: Die Highlights der Partie Porto – Luzern 44:31
Porto – Luzern 44:31
Porto eine Nummer zu gross für tapfere Luzerner
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Porto – Luzern (44:31).
Publiziert: vor 57 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Handball-Highlights der European League vom 21. Oktober
2:32
Präsentiert von
Porto – Luzern 44:31
Porto eine Nummer zu gross für tapfere Luzerner
2:26
Präsentiert von
Kadetten – Belgrad 26:29
Rikhardsson zeigt sich trotz Niederlage in Torlaune
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen