DE
FR
Abonnieren

Porto – Luzern 44:31
Porto eine Nummer zu gross für tapfere Luzerner

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Porto – Luzern (44:31).
Publiziert: vor 57 Minuten
Teilen
Kommentieren
Handball-Highlights der European League vom 21. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen