Der HSC Suhr Aarau besiegt St. Otmar St. Gallen. (Archivbild von Marijan Maric) Foto: Marc Schumacher/freshfocus 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

18:10 führt St. Otmar gegen Suhr Aarau zur Pause. Innerhalb von 14 Minuten realisieren Aargauer zwischen der 32. und der 46. Minute die Aufholjagd vom 10:18 zum 22:22. Und bis zur 50. Minute ziehen die Gäste auf 25:22 davon. Am Ende siegt Suhr Aarau mit 29:27.

Spannend verläuft in Gümligen auch das Berner Derby zwischen dem BSV Bern und Wacker Thun, welches die Oberländer mit 28:25 überraschend gewinnen. Der BSV liegt lange zurück, schafft dann aber scheinbar die Wende. In der 50. Minute geht Bern erst zum zweiten Mal im Spiel 22:21 (und gleich darauf mit 23:21) in Führung. Danach gelingt dem BSV aber fünf Minuten lang kein Goal mehr, was Wacker Thun zur Wende vom 21:23 zum 26:23 nutzt.

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Wacker Thun auf Kosten von St. Otmar St. Gallen über den Playoff-Strich auf Platz 8.