Die Schweizer Handballnationalmannschaft wird an der WM in Dänermakr ohne Max Gerbl auskommen müssen. Der 29-Jährige nimmt sich aus privaten Gründen eine Nati-Auszeit.

Max Gerbl, hier noch für die Kadetten Schaffhausen, wird in den nächsten Monaten nur auf Klubebene in der Bundesliga spielen und eine Nati-Pause einlegen. Foto: keystone-sda.ch

Der 66-fache Nationalspieler Max Gerbl steht der Handball-Nationalmannschaft aus privaten Gründen vorerst nicht zur Verfügung.

«Derzeit erfordern familiäre Umstände meine volle Aufmerksamkeit und Priorität», wird Gerbl, der bis mindestens Ende Januar 2025 pausiert, in der Mitteilung des Schweizer Handballverbandes zitiert. «Daher habe ich mich entschieden, in der Nationalmannschaft vorerst kürzerzutreten und mich vollends auf meine Familie und meinen Verein zu konzentrieren.»

Der 29-Jährige, der bei Hannover-Burgdorf in der Bundesliga seine dritte Saison in Angriff genommen hat und dort weiterhin spielen wird, verpasst die Auftaktspiele in die EM-Qualifikation vom November gegen Deutschland und Österreich, sowie auch die Weltmeisterschaft in Dänemark inklusive Vorbereitung am Yellow Cup im Januar.