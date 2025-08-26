Das Handball-Topspiel der Woche kommt in neuem Gewand mit einer Studiosendung daher. Host Karin Weigelt spricht über das neue Format und verrät, warum sie bei der Anfrage nicht sofort zusagen konnte.

1/6 Karin Weigelt präsentiert als Studio-Host einmal pro Woche das Topspiel aus dem Schweizer Handball. Foto: Philippe Rossier

Christian Müller Redaktor Sport

Neue Saison, neues TV-Format im Schweizer Handball: Wieder werden wie schon letzte Saison alle Spiele aus den höchsten Schweizer Ligen (Frauen und Männer) sowie dem Cup auf der Plattform von RED zu sehen sein. Neu gibts zudem als Premium-Produkt wöchentlich das Topspiel als «Match of the Week» inklusive Studiosendung aus dem Blick-Newsroom. Den Auftakt macht am nächsten Mittwoch die Revanche des Playoff-Finals zwischen dem BSV Bern und den Kadetten Schaffhausen.

Interessenskonflikt mit dem Verband?

Moderiert wird die Sendung von Ex-Nati-Handballerin Karin Weigelt (41, 127 Länderspiele). «Als die Anfrage kam, musste ich schon überlegen, ob ich zusagen soll», sagt Weigelt. Nicht, weil sie kein Interesse gehabt hätte, sondern weil sie als Leiterin Leistungssport Frauen auch beim Schweizer Handballverband engagiert ist. «Ich habe mit einigen Personen im Umfeld besprochen, obs da einen Interessenskonflikt gibt, bin dann aber rasch zum Schluss gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.»

Als Moderatorin bewegt sich Weigelt in einem vertrauten Umfeld. Bei Mysports und TV24 war sie nach ihrem Karriereende bei Handballübertragungen im TV zu sehen. Inzwischen moderiert sie unter anderem Sendungen und Events aus den Bereichen Politik und Wirtschaft sowie einmal im Jahr die Swiss Handball Awards. An ihrer Seite wird jeweils ein Experte im Studio das Topspiel analysieren. In den ersten drei Wochen übernimmt der ehemalige Nati-Kreisläufer Iwan Ursic (48, 195 Länderspiele) die Analysten-Rolle.

Weigelt ist überzeugt, dass die Sendungen, die jeweils auch bei Blick zu sehen sind, den Handball weiterbringen: «Es ist ein cooles Format, das wir in Zukunft noch ausbauen können.» Ideen dafür hat sie bereits: «Wir müssen es von der klassischen Sportberichterstattung lösen, mehr mit Social Media koppeln, um mit der Handball-Community interagieren zu können.» Und ein Anliegen ist der zweifachen Mutter besonders wichtig: «So bald wie möglich soll auch die Frauen-Liga dazukommen.»