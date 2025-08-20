Handball-Juwel Sigrist wechselt zu Bundesliga-Topklub

1/4 Die Bundesliga im Blick: Luca Sigrist. Foto: keystone-sda.ch

Christian Müller Redaktor Sport

Dass Schweizer Handball-Talente in die Bundesliga wechseln, ist inzwischen Usus geworden. Dass direkt der Schritt zu einem Topklub gelingt, ist allerdings eine Seltenheit. Genau dies schafft nun Luca Sigrist. Der 19-jährige Rückraumspieler vom HC Kriens-Luzern erhält ab 2026 einen Zwei-Jahres-Vertrag der MT Melsungen.

Der Klub aus Nordhessen, der seine Heimspiele in Kassel austrägt, gehört seit Jahren zu den finanziellen Schwergewichten in der besten Handball-Liga der Welt. Letzte Saison konnte Melsungen mit Platz 3 diesen Ansprüchen auch sportlich für einmal gerecht werden.

Für Sigrist ist der Transfer zu Melsungen der nächste Schritt auf einem Karriere-Weg, der bisher praktisch nur aufwärtsgegangen ist. Trotz seines jungen Alters ist Sigrist schon zweifacher Cupsieger. Letzte Saison war er zweitbester Torschütze der Nati A und drittbester im Europacup. In den Plänen von Nati-Trainer Andy Schmid spielt Sigrist (14 Länderspiele) ebenfalls eine fixe Rolle. «Ich blicke demütig auf die letzten Jahre zurück und möchte mich bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützt haben», wird Sigrist in einer Verbands-Mitteilung zitiert.