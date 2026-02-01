Dänemarks Handballer holen auch den EM-Titel

Vor heimischem Publikum in Herning siegen die Dänen im Final 34:27 gegen Deutschland. Dänemark hält nun mit WM-, EM- und Olympia-Gold alle drei grossen Titel.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dänemark krönt sich im eigenen Land zum Europameister. Im Final in Herning bezwingen die Skandinavier Deutschland mit 34:27.

Dänemarks Männer sind viermal in Folge Weltmeister geworden und haben 2024 in Paris auch Olympia-Gold gewonnen, an einer EM triumphierten sie jedoch zuletzt vor 14 Jahren. Nun folgt die dritte EM-Goldmedaille nach 2008 und 2012.

Dänemark um Welthandballer Mathias Gidsel hat als erst zweites Team in der Geschichte die drei wichtigsten Trophäen zur selben Zeit in seinem Besitz: Olympiasieger, Weltmeister und Europameister. Das ist bisher nur Frankreich in den Jahren 2010 und 2015 gelungen.

So deutlich, wie es das Resultat vermuten lässt, ist der Spielverlauf nicht. Beim Stand von 29:27 hofft auch noch Deutschland auf Gold, ehe die Mannschaft mit dem isländischen Trainer Alfred Gislason noch fünf Treffer in Serie kassiert. Bereits im Olympia-Final 2024 verlor Deutschland am Ende klar (26:39).

Nächstes Turnier in Deutschland

Das EM-Silber ist dennoch Beleg für den Aufschwung des deutschen Handballs und dürfte die Vorfreude auf die Heim-WM im Januar 2027 noch mehr anheizen. Falls die Schweiz beim kommenden Grossanlass mit von der Partie sein will, muss sie sich im Mai in der letzten Qualifikationsrunde gegen Italien durchsetzen.

Im Spiel um Platz drei setzt sich Kroatien knapp mit 34:33 gegen Island durch und holt damit nach WM-Silber erneut eine Medaille.