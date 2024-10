Nikola Portner – hier im EM-Spiel in Berlin gegen Frankreich – ist nach Doping-Freispruch zurück im Handball-Nationalteam. Foto: Clemens Bilan

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nationaltrainer Andy Schmid nominiert für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Deutschland und Österreich 16 Spieler. Unter ihnen ist mit Nikola Portner ein Rückkehrer.

Goalie und Captain Portner läuft nach seiner Suspendierung wegen Dopingverdachts und der Freisprechung durch die Handball-Bundesliga erstmals seit dem Frühling wieder für die Nationalmannschaft auf. Mit Kreisläufer Lukas Laube steht ein weiterer Spieler vor dem Comeback. Ihn setzte eine hartnäckige Knie-Verletzung seit Februar ausser Gefecht. Die beiden Rückkehrer sind zwei von acht Legionären im Aufgebot von Andy Schmid.

Die Schweiz trifft zum Auftakt in die EM-Qualifikation am 7. November in Mannheim auf Deutschland. Am 10. November empfängt sie in Schaffhausen Österreich. Die Gruppe komplettiert die Türkei. Die Nationen auf den Rängen 1 und 2 sowie die vier bestplatzierten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden.