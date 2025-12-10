DE
FR
Abonnieren
Arbeitssieg für Innerschweizer gegen starke St. Galler
2:31
Kriens – St. Gallen 29:24:Arbeitssieg für Innerschweizer gegen starke St. Galler

Platz drei gefestigt
Kriens-Luzern erringt Arbeitssieg gegen St. Otmar St. Gallen

Kriens-Luzern schlägt St. Otmar St. Gallen im Match of the Week der Quickline Handball League. Im Parallelspiel schiesst sich GC Amicitia aus der Abstiegszone.
Publiziert: 18:57 Uhr
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Kriens-Luzern festigt Rang drei in der Liga. (Archivbild)
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der HC Kriens-Luzern schlägt den TSV St. Otmar St. Gallen im Match of the Week in der Quickline Handball League mit 29:24. Das Spiel in der Pilatus Arena ist enger als im Vorfeld erwartet wurde. Die St. Galler verlangen dem Favoriten alles ab. Letztlich setzt sich die Qualität des Europacup-Teilnehmers aus der Zentralschweiz aber durch. 

Luca Siegrist mit sieben, Radojica Cepic mit sechs und Ramon Schlumpf mit fünf Treffern ragen in der Kriens-Luzern-Offensive heraus. Hinten ist Keeper Kevin Bonnefoi mit 47 Prozent abgewehrten Schüssen (14/30) ein sicherer Rückhalt. 

Kriens-Luzern festigt mit dem Sieg Platz drei in der Tabelle. Mit drei Spielen und sechs Punkten weniger als Pfadi Winterthur könnte man mit drei Siegen aus den Nachholspielen sogar zu Platz zwei aufschliessen. Die St. Galler befinden sich auf Rang sechs im Tabellenmittelfeld. 

Im Parallelspiel setzt sich GC Amicitia überraschend deutlich mit 34:25 gegen Suhr Aarau durch. Damit springen die Zürcher aus der Abstiegszone. Den zweitletzten Tabellenplatz hat neu Suhr Aarau inne. 

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen:

20:56 Uhr

Spielende – 29:24

Das Spiel in der Pilatus Arena ist aus. 

20:44 Uhr

58. Minute – 27:22

Das Spiel plätschert dem Ende entgegen. Die St. Galler scheinen nicht mehr an die Wende zu glauben. 

20:34 Uhr

50. Minute – 26:20

Kriens-Luzerns Timeout fruchtet. Direkt im Anschluss an die Pause bringen Wolfisberg und Siegrist die Hausherren mit zwei Toren mit 26:20 in Führung. Das dürfte die Entscheidung sein. 

20:30 Uhr

47. Minute – 24:19

Es sieht so aus, als würden die Innerschweizer den Sieg ins Trockene bringen. Der Vorsprung pendelt sich bei vier bis fünf Toren Vorsprung ein. 

20:25 Uhr

44. Minute – 21:18

St Otmar bleibt in Schlagdistanz. Können die Aussenseiter noch ein Wörtchen um den Sieg mitreden?

20:19 Uhr

38. Minute – 20:16

Marc Bader kriegt nach Videostudium eine Zeitstrafe. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene wegen einer möglichen Roten Karte am Bildschirm an. 

20:11 Uhr

35. Minute – 19:15

Ersmals liegt der Favorit mit vier Toren vorne. Schlumpf, Orbovic und nochmals Schlumpf treffen in Serie. 

20:07 Uhr

32. Minute – 16:15

St. Gallen lässt nicht locker. Die Gäste treffen nach der Pause als Erste. 

19:53 Uhr

Pause – 16:14

Kriens geht mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause. 

19:48 Uhr

29. Minute – 15:14

Die St. Galler kämpfen sich zurück. Mehr als drei Tore Vorsprung können sich die Innerschweizer nicht erspielen, ehe St. Otmar zurückschlägt. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen