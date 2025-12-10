Kriens-Luzern erringt Arbeitssieg gegen St. Otmar St. Gallen

Kriens-Luzern schlägt St. Otmar St. Gallen im Match of the Week der Quickline Handball League. Im Parallelspiel schiesst sich GC Amicitia aus der Abstiegszone.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der HC Kriens-Luzern schlägt den TSV St. Otmar St. Gallen im Match of the Week in der Quickline Handball League mit 29:24. Das Spiel in der Pilatus Arena ist enger als im Vorfeld erwartet wurde. Die St. Galler verlangen dem Favoriten alles ab. Letztlich setzt sich die Qualität des Europacup-Teilnehmers aus der Zentralschweiz aber durch.

Luca Siegrist mit sieben, Radojica Cepic mit sechs und Ramon Schlumpf mit fünf Treffern ragen in der Kriens-Luzern-Offensive heraus. Hinten ist Keeper Kevin Bonnefoi mit 47 Prozent abgewehrten Schüssen (14/30) ein sicherer Rückhalt.

Kriens-Luzern festigt mit dem Sieg Platz drei in der Tabelle. Mit drei Spielen und sechs Punkten weniger als Pfadi Winterthur könnte man mit drei Siegen aus den Nachholspielen sogar zu Platz zwei aufschliessen. Die St. Galler befinden sich auf Rang sechs im Tabellenmittelfeld.

Im Parallelspiel setzt sich GC Amicitia überraschend deutlich mit 34:25 gegen Suhr Aarau durch. Damit springen die Zürcher aus der Abstiegszone. Den zweitletzten Tabellenplatz hat neu Suhr Aarau inne.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen:

Spielende – 29:24 Das Spiel in der Pilatus Arena ist aus. 58. Minute – 27:22 Das Spiel plätschert dem Ende entgegen. Die St. Galler scheinen nicht mehr an die Wende zu glauben. 50. Minute – 26:20 Kriens-Luzerns Timeout fruchtet. Direkt im Anschluss an die Pause bringen Wolfisberg und Siegrist die Hausherren mit zwei Toren mit 26:20 in Führung. Das dürfte die Entscheidung sein. 47. Minute – 24:19 Es sieht so aus, als würden die Innerschweizer den Sieg ins Trockene bringen. Der Vorsprung pendelt sich bei vier bis fünf Toren Vorsprung ein. 44. Minute – 21:18 St Otmar bleibt in Schlagdistanz. Können die Aussenseiter noch ein Wörtchen um den Sieg mitreden? 38. Minute – 20:16 Marc Bader kriegt nach Videostudium eine Zeitstrafe. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene wegen einer möglichen Roten Karte am Bildschirm an. 35. Minute – 19:15 Ersmals liegt der Favorit mit vier Toren vorne. Schlumpf, Orbovic und nochmals Schlumpf treffen in Serie. 32. Minute – 16:15 St. Gallen lässt nicht locker. Die Gäste treffen nach der Pause als Erste. Pause – 16:14 Kriens geht mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause. 29. Minute – 15:14 Die St. Galler kämpfen sich zurück. Mehr als drei Tore Vorsprung können sich die Innerschweizer nicht erspielen, ehe St. Otmar zurückschlägt. Weitere Einträge laden