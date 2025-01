Die Handball-Nati startet mit einem 17:17 gegen Tschechien in die WM in Dänemark. Ein Resultat, das für den weiteren Turnierverlauf einen Krimi verspricht.

Hochspannung an der WM

1/5 Andy Schmid holt in seinem ersten WM-Spiel als Trainer einen Punkt gegen Tschechien. Foto: keystone-sda.ch

Es ist ein Resultat, das an die Handball-Steinzeit der 1990er-Jahre erinnert: 17:17 zwischen der Schweiz und Tschechien. Es sind die mit grossem Abstand wenigsten Tore der bisherigen WM.

«Wenn du nur 17 Tore schiesst, kannst du nichts machen», bringt es Nati-Goalie Nikola Portner (31) nach dem Spiel im SRF-Interview auf den Punkt. «Da wäre mehr drin gelegen. Ich bin enttäuscht.» Portner vom deutschen Meister SC Magdeburg ist zusammen mit seinem tschechischen Gegenüber Tomas Mrkva (35) vom Bundesliga-Rekordsieger THW Kiel der Hauptgrund für die Torflaute. Portner pariert 47 Prozent aller Würfe, Mrkva 41 Prozent. Beides sind absolute Weltklasse-Werte. Portner findet lobende Worte für seine Vorderleute: «In meiner ganzen Nati-Karriere ist das die beste Deckung, hinter der ich je im Tor gestanden bin.»

Die Kehrseite der Medaille sieht weniger rosig aus: Offensiv fehlt der verletzte Spielmacher Manuel Zehnder (25) und seine Tore aus dem Nichts an allen Ecken und Enden. Lenny Rubin (28) ist mit acht Treffern aus zwölf Versuchen der einzige Schweizer, der an seine Normalform herankommt. «Er war offensiv unsere Lebensversicherung», sagt Nati-Trainer Andy Schmid (41). Angesichts der sackstarken Defensive hätten aber aus dem Tempospiel mehr Tore fallen müssen.

Mit so einer Angriffsleistung werden weder die Schweiz noch Tschechien in den weiteren Vorrunden-Spielen gegen Polen und insbesondere Deutschland noch etwas Zählbares herausholen. Sollten tatsächlich beide auf dem einen Punkt sitzenbleiben, würde am Ende die Tordifferenz über die Plätze 3 und 4 entscheiden. Nach nur einem Spiel etwas gar viel Kaffeesatzleserei vielleicht. Aber die Aussage, dass jedes Tor zählt, ist für die Handball-Nati für einmal mehr als nur eine Floskel. Sie wird zum Motto für die nächsten beiden WM-Spiele.

Schweizer Spiele an der Handball-WM 2025 Tschechien – Schweiz 17:17 Freitag, 17.1., 20.30 Uhr: Schweiz – Deutschland Sonntag, 19.1., 15.30 Uhr: Polen – Schweiz Die drei Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde, die ebenfalls in Herning (Dänemark) stattfindet.