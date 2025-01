WM-Auftakt für die Schweiz

Nur eineinhalb Monate nach der Heim-EM der Frauen in Basel (und Österreich und Ungarn) steht das nächste grosse Turnier für die Schweiz an. Diesmal sind die Männer dran. Um 18 Uhr gehts los mit Andy Schmids erstem WM-Auftritt als Trainer der Schweizer Handball-Nati. Gegner in der Arena im dänischen Herning ist Tschechien. Die Schweiz ist zum zwölften Mal an einer WM mit dabei. Vor zwei Jahren allerdings fehlten wir beim Turnier. So ist es eine Rückkehr auf die ganz grosse Bühne. Hier im Ticker bist du hautnah mit dabei. Herzlich willkommen!