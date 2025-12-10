50. Minute – 26:20
Kriens-Luzerns Timeout fruchtet. Direkt im Anschluss an die Pause bringen Wolfisberg und Siegrist die Hausherren mit zwei Toren mit 26:20 in Führung. Das dürfte die Entscheidung sein.
47. Minute – 24:19
Es sieht so aus, als würden die Innerschweizer den Sieg ins Trockene bringen. Der Vorsprung pendelt sich bei vier bis fünf Toren Vorsprung ein.
44. Minute – 21:18
St Otmar bleibt in Schlagdistanz. Können die Aussenseiter noch ein Wörtchen um den Sieg mitreden?
38. Minute – 20:16
Marc Bader kriegt nach Videostudium eine Zeitstrafe. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene wegen einer möglichen Roten Karte am Bildschirm an.
35. Minute – 19:15
Ersmals liegt der Favorit mit vier Toren vorne. Schlumpf, Orbovic und nochmals Schlumpf treffen in Serie.
32. Minute – 16:15
St. Gallen lässt nicht locker. Die Gäste treffen nach der Pause als Erste.
Pause – 16:14
Kriens geht mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause.
29. Minute – 15:14
Die St. Galler kämpfen sich zurück. Mehr als drei Tore Vorsprung können sich die Innerschweizer nicht erspielen, ehe St. Otmar zurückschlägt.
23. Minute – 12:9
Kriens-Luzern zieht auf drei Tore davon. Cepic, Aellen und Orbovic treffen hinterinander.
19. Minute – 9:9
Noch immer konnten die Gäste kein einziges Mal in Führung gehen. Die Teams wechseln sich mit Toreschiessen weiterhin ab.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
