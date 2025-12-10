DE
FR
Abonnieren
Jetzt live bei Blick:Das macht heute Schlagzeilen

Handball im Stream und Ticker
Ein munteres Hin und Her in der Pilatus Arena

Im Match of the Week in der Quickline Handball League trifft der HC Kriens-Luzern auf den TSV St. Otmar St. Gallen. Ab 19 Uhr bist du im Red-Stream auf Blick live mit dabei. den Spielverlauf zum Nachlesen gibts im Ticker.
Publiziert: 18:57 Uhr
|
Aktualisiert: 19:35 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 3 Minuten

50. Minute – 26:20

Kriens-Luzerns Timeout fruchtet. Direkt im Anschluss an die Pause bringen Wolfisberg und Siegrist die Hausherren mit zwei Toren mit 26:20 in Führung. Das dürfte die Entscheidung sein. 

vor 6 Minuten

47. Minute – 24:19

Es sieht so aus, als würden die Innerschweizer den Sieg ins Trockene bringen. Der Vorsprung pendelt sich bei vier bis fünf Toren Vorsprung ein. 

vor 12 Minuten

44. Minute – 21:18

St Otmar bleibt in Schlagdistanz. Können die Aussenseiter noch ein Wörtchen um den Sieg mitreden?

vor 18 Minuten

38. Minute – 20:16

Marc Bader kriegt nach Videostudium eine Zeitstrafe. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene wegen einer möglichen Roten Karte am Bildschirm an. 

vor 26 Minuten

35. Minute – 19:15

Ersmals liegt der Favorit mit vier Toren vorne. Schlumpf, Orbovic und nochmals Schlumpf treffen in Serie. 

vor 29 Minuten

32. Minute – 16:15

St. Gallen lässt nicht locker. Die Gäste treffen nach der Pause als Erste. 

vor 44 Minuten

Pause – 16:14

Kriens geht mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause. 

vor 49 Minuten

29. Minute – 15:14

Die St. Galler kämpfen sich zurück. Mehr als drei Tore Vorsprung können sich die Innerschweizer nicht erspielen, ehe St. Otmar zurückschlägt. 

vor 53 Minuten

23. Minute – 12:9

Kriens-Luzern zieht auf drei Tore davon. Cepic, Aellen und Orbovic treffen hinterinander. 

19:36 Uhr

19. Minute – 9:9

Noch immer konnten die Gäste kein einziges Mal in Führung gehen. Die Teams wechseln sich mit Toreschiessen weiterhin ab. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen