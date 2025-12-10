Handball im Stream und Ticker Ein munteres Hin und Her in der Pilatus Arena

Im Match of the Week in der Quickline Handball League trifft der HC Kriens-Luzern auf den TSV St. Otmar St. Gallen. Ab 19 Uhr bist du im Red-Stream auf Blick live mit dabei. den Spielverlauf zum Nachlesen gibts im Ticker.