Handball im Ticker und Stream
Pfadi hat in ausgeglichener Partie die Nase knapp vorn

Pfadi Winterthur empfängt nach drei Siegen in Folge den HSC Suhr Aarau. Das Spiel der Quickline Handball League aus der Winterthurer Axa Arena gibts im Livestream bei Blick.
Publiziert: 18:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
vor 6 Minuten

24. Minute

Auf beiden Seiten ist die Erfolgsquote der Angriffe noch nicht gut. Das Spiel geht hin und her – mit einem Übergewicht für das favorisierte Heimteam. 11:8 führt Winti. 

Die Schiris prüfen eine 2-Minuten-Strafe gegen Pfadis Ivan Simic auf eine mögliche Rote Karte. Sie einscheiden sich aber gegen einen Platzverweis. 

vor 11 Minuten

20. Minute

Pfadi nimmt in der 19. Minute trotz Führung ein erstes Timeout. Nützen tuts auf den ersten Blick wenig. Der Angriff schlägt fehl, Suhr Aarau verkürzt zum 7:8. 

vor 16 Minuten

18. Minute

Kurz kassiert Suhr Aarau in Überzahl das 6:7 und vergibt die numerische Überlegenheit mit einem Foul. Bei je fünf Spielern auf dem Platz geht Pfadi mit 8:6 in Führung. 

vor 19 Minuten

15. Minute

Da ist der Ausgleich. Nach zwischenzeitlichem 1:5 gelingt den Gästen aus dem Kanton Aargau das 6.6. Der Aussenseiter hält in dieser Phase mehr als nur mit. 

Pfadi muss zudem eine Zeitsdtrafe hinnehmen.

vor 23 Minuten

12. Minute

Suhr Aarau macht etwas Boden gut. Parkhomeno muss abschliessen, weil Zeitspiel droht. Majanac im Aarauer Tor hält, im Gegenzug fällt das 4:6. Weil auch der nächste Winterthurer Angriff schnell fehlschlägt, kommen die Gäste sogar au 5:6 heran. 

vor 27 Minuten

10. Minute

Ein leichtfertiger Fehlpass ermöglicht Pfadi den Konter. Das 5:1 ist die Folge. Suhr Aarau kommt noch nicht auf Touren – auch wenn Collin Müller das 2:5 gelingt. Denn nur Sekunden später schiesst Tim Rellstab das 6:2.

vor 30 Minuten

6. Minute

Es steht 3:1. Suhr Aarau scheitert schon zum dritten Mal am Pfosten. Eine Parade von Leonard Grazioli verhindert das 3:2 ein weiteres Mal.

vor 34 Minuten

4. Minute

Der Favorit startet besser in die Partie. Nach gut drei Minuten führt Pfadi mit 3:0. Daniel Parkhomenko erzielt das erste und das dritte Tor gegen seinen Jugendklub. 

vor 38 Minuten

Spielbeginn

Das Spiel in der Winterthurer AXA Arena läuft. 

18:13 Uhr

Willkommen im Ticker

Um 19.15 Uhr empfängt Pfadi Winterthur den HSC Suhr Aarau. Hier im Ticker bist du ab 19 Uhr live mit dabei. 

Die Winterthurer gehen mit drei Siegen gegen GC Amicitia, Wacker Thun und St. Gallen im Rücken in die Partie. Die Aargauer auf der anderen Seite haben in dieser Saison erst einen Sieg auf dem Konto und gingen in den letzten fünf Spielen stets als Verlierer vom Platz. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
