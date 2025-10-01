24. Minute

Auf beiden Seiten ist die Erfolgsquote der Angriffe noch nicht gut. Das Spiel geht hin und her – mit einem Übergewicht für das favorisierte Heimteam. 11:8 führt Winti.

Die Schiris prüfen eine 2-Minuten-Strafe gegen Pfadis Ivan Simic auf eine mögliche Rote Karte. Sie einscheiden sich aber gegen einen Platzverweis.