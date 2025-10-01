24. Minute
Auf beiden Seiten ist die Erfolgsquote der Angriffe noch nicht gut. Das Spiel geht hin und her – mit einem Übergewicht für das favorisierte Heimteam. 11:8 führt Winti.
Die Schiris prüfen eine 2-Minuten-Strafe gegen Pfadis Ivan Simic auf eine mögliche Rote Karte. Sie einscheiden sich aber gegen einen Platzverweis.
20. Minute
Pfadi nimmt in der 19. Minute trotz Führung ein erstes Timeout. Nützen tuts auf den ersten Blick wenig. Der Angriff schlägt fehl, Suhr Aarau verkürzt zum 7:8.
18. Minute
Kurz kassiert Suhr Aarau in Überzahl das 6:7 und vergibt die numerische Überlegenheit mit einem Foul. Bei je fünf Spielern auf dem Platz geht Pfadi mit 8:6 in Führung.
15. Minute
Da ist der Ausgleich. Nach zwischenzeitlichem 1:5 gelingt den Gästen aus dem Kanton Aargau das 6.6. Der Aussenseiter hält in dieser Phase mehr als nur mit.
Pfadi muss zudem eine Zeitsdtrafe hinnehmen.
12. Minute
Suhr Aarau macht etwas Boden gut. Parkhomeno muss abschliessen, weil Zeitspiel droht. Majanac im Aarauer Tor hält, im Gegenzug fällt das 4:6. Weil auch der nächste Winterthurer Angriff schnell fehlschlägt, kommen die Gäste sogar au 5:6 heran.
10. Minute
Ein leichtfertiger Fehlpass ermöglicht Pfadi den Konter. Das 5:1 ist die Folge. Suhr Aarau kommt noch nicht auf Touren – auch wenn Collin Müller das 2:5 gelingt. Denn nur Sekunden später schiesst Tim Rellstab das 6:2.
6. Minute
Es steht 3:1. Suhr Aarau scheitert schon zum dritten Mal am Pfosten. Eine Parade von Leonard Grazioli verhindert das 3:2 ein weiteres Mal.
4. Minute
Der Favorit startet besser in die Partie. Nach gut drei Minuten führt Pfadi mit 3:0. Daniel Parkhomenko erzielt das erste und das dritte Tor gegen seinen Jugendklub.
Spielbeginn
Das Spiel in der Winterthurer AXA Arena läuft.
Willkommen im Ticker
Um 19.15 Uhr empfängt Pfadi Winterthur den HSC Suhr Aarau. Hier im Ticker bist du ab 19 Uhr live mit dabei.
Die Winterthurer gehen mit drei Siegen gegen GC Amicitia, Wacker Thun und St. Gallen im Rücken in die Partie. Die Aargauer auf der anderen Seite haben in dieser Saison erst einen Sieg auf dem Konto und gingen in den letzten fünf Spielen stets als Verlierer vom Platz.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!