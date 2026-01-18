5. Minute: Schweiz – Slowenien 3:1
Nikola Portner im Nati-Tor zeigt seine erste Parade, doch das 4:0 fällt nicht. Im Gegenzug treffen die Slowenen erstmals. Janc Blaz, einer der Barça-Stars trifft.
3. Minute: Schweiz – Slowenien 2:0
Guter Auftakt für die Schweiz: Leopold und Laube treffen zum 3:0
Los gehts
Die Nationalhymnen sind verstummt. Das Spiel in Oslo läuft.
Aufstellung Schweiz
Im ersten Spiel war Noam Leopold der beste Schweizer Torschütze.
Aufstellung Slowenien
Die grössten Stars bei den Slowenen: Blaz Janc und Domen Makuc von Barcelona. Der beste fehlt jedoch: Aleks Vlah ist verletzt.
Ausgangslage
Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen die Färöer Inseln im ersten EM‑Spiel wird die Schweiz von Slowenien gefordert. Die Südosteuropäer, die als leichter Favorit auf den Gruppensieg gelten, siegten zum Auftakt knapp gegen Montenegro. Weil die Färöer ihr zweites Spiel gegen Montenegro klar mit 37:24 geschlagen haben, ist die Schweiz im Kampf um einen der besten zwei Plätze auf Punkte angewiesen.
Willkommen im Ticker
Um 20.30 Uhr trifft die Schweizer Handball-Nati im zweiten Gruppenspiel an der EM auf Slowenien. Gelingt der erste Sieg?
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!