Ausgangslage

Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen die Färöer Inseln im ersten EM‑Spiel wird die Schweiz von Slowenien gefordert. Die Südosteuropäer, die als leichter Favorit auf den Gruppensieg gelten, siegten zum Auftakt knapp gegen Montenegro. Weil die Färöer ihr zweites Spiel gegen Montenegro klar mit 37:24 geschlagen haben, ist die Schweiz im Kampf um einen der besten zwei Plätze auf Punkte angewiesen.