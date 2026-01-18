DE
Handball-EM in Oslo
Wie schlägt sich die Schweiz gegen Slowenien?

Nach dem Unentschieden gegen die Färöer Inseln zum EM-Auftakt, trifft die Schweiz im zweiten Gruppenspiel auf Slowenien. Hier im Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 4 Minuten

5. Minute: Schweiz – Slowenien 3:1

Nikola Portner im Nati-Tor zeigt seine erste Parade, doch das 4:0 fällt nicht. Im Gegenzug treffen die Slowenen erstmals. Janc Blaz, einer der Barça-Stars trifft. 

vor 5 Minuten

3. Minute: Schweiz – Slowenien 2:0

Guter Auftakt für die Schweiz: Leopold und Laube treffen zum 3:0

vor 8 Minuten

Los gehts

Die Nationalhymnen sind verstummt. Das Spiel in Oslo läuft. 

vor 9 Minuten

Aufstellung Schweiz

Im ersten Spiel war Noam Leopold der beste Schweizer Torschütze. 

vor 10 Minuten

Aufstellung Slowenien

Die grössten Stars bei den Slowenen: Blaz Janc und Domen Makuc von Barcelona. Der beste fehlt jedoch: Aleks Vlah ist verletzt. 

vor 29 Minuten

Ausgangslage

Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen die Färöer Inseln im ersten EM‑Spiel wird die Schweiz von Slowenien gefordert. Die Südosteuropäer, die als leichter Favorit auf den Gruppensieg gelten, siegten zum Auftakt knapp gegen Montenegro. Weil die Färöer ihr zweites Spiel gegen Montenegro klar mit 37:24 geschlagen haben, ist die Schweiz im Kampf um einen der besten zwei Plätze auf Punkte angewiesen. 

vor 34 Minuten

Willkommen im Ticker

Um 20.30 Uhr trifft die Schweizer Handball-Nati im zweiten Gruppenspiel an der EM auf Slowenien. Gelingt der erste Sieg? 

