Das Handball-Topspiel Bern – Kadetten live bei Blick

Das Topspiel aus der höchsten Schweizer Handball-Liga gibts einmal wöchentlich gratis bei Blick in Zusammenarbeit mit RED Sport. Den Anfang von «Match of the Week» macht am Mittwoch die Final-Revanche zwischen Bern und Schaffhausen.

1/4 Schaffhausens Odinn Rikhardsson will gegen Bern wieder seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

So wie im Mai die letzte Handball-Saison beendet wurde, so beginnt heute die neue: Der Meister Kadetten Schaffhausen trifft auf den BSV Bern Muri.

Die Final-Revanche findet aber unter anderen Vorzeichen statt, weil die Berner mit Felix Aellen ihren Schlüsselspieler in die Bundesliga ziehen lassen mussten. Dementsprechend defensiv gibt der BSV einen Playoff-Platz, sprich unter den besten Acht, als Saisonziel aus.

Ganz anders die Kadetten, wo nicht weniger als der 16. Meistertitel seit 2005 gefordert wird. «Der Erfolgshunger ist nicht kleiner geworden», sagt Kadetten-Sportchef David Graubner. Auch der Cupsieg und der Achtelfinal im Europacup werden als Ziele genannt.

Wer im Topspiel die Nase vorne hat, gibts in Zusammenarbeit mit RED Sport ab 19 Uhr live bei Blick zu sehen. Dann begrüsst Ex-Nati-Spielerin Karin Weigelt zur Studiosendung von «Match of the Week». Als Experte ist mit Iwan Ursic eine andere Schweizer Handball-Legende zu hören und sehen. Anpfiff ist dann um 19.15 Uhr. Als weitere Partien stehen jeweils mittwochs fest: Basel – Otmar (3.9.), Bern – Pfadi (10.9.) und Otmar – Suhr Aarau (17.9.).