Ende August beginnt die neue Handball-Saison. Und die Fans kommen voll auf ihre Kosten. Auf der neuen Plattform RED.Handball werden so viele Partien übertragen wie noch nie. Hinzu kommt ein komplett neues Live-Erlebnis vor dem Fernseher.

Denn die Livestreams der Spiele der höchsten Männer-Liga, der Quickline Handball League, erhalten ein Upgrade. Wie der Verband mitteilt, kommen neu sogenannte Multi-Angle-Kameras zum Einsatz. Ein besonderes Highlight ist dabei die «Decken-Kamera», «die das Spielgeschehen aus einem neuen Blickwinkel einfängt» und «zu Hause vor den Bildschirmen ein neues Live-Erlebnis garantiert».

Mittwoch wird bei Blick zum grossen Handball-Tag

Du willst dir selber ein Bild davon verschaffen? Kein Problem. Dank Blick bist du hautnah dabei. Denn ab dem Saisonstart gibt es auf unserer Seite jede Woche ein «Match of the Week – MOTW». In Zusammenarbeit mit RED+ überträgt Blick pro Runde ein Spiel live – inklusive Studio-Sendung aus dem Blick-Studio in Zürich.

In der Regel findet der Match of the Week am Mittwochabend ab 19.15 Uhr statt. Die Übertragung mit einer ersten Einschätzung aus dem Studio beginnt um 19.00 Uhr. Bisher sind die ersten vier Partien, die übertragen werden, gefixt. Los gehts am 27. August mit einem Kracher. Denn als Season-Opener gibts die Reprise des Playoff-Finals aus der Vorsaison: Meister Kadetten Schaffhausen ist zu Gast beim BSV Bern. Live und frei erhältlich auf Blick.

Bisher bekannte Match of the Week 27. August 2025, 19.15 Uhr: BSV Bern – Kadetten Schaffhausen

3. September 2025, 19.15 Uhr: RTV Basel – TSV St. Otmar St. Gallen

10. September 2025, 19.15 Uhr: BSV Bern – Pfadi Winterthur

Wenn dir ein Livespiel pro Woche nicht reicht, gibts für die Plattform von RED+ einen kostenpflichtigen Gamepass, mit dem du alle Spiele online schauen kannst – von den Juniorinnen (U16 und U18) und Junioren (U15, U17 und U19) über die Swiss Premium League und die NLB bis zur Quickline Handball League. Zudem wird auch das Schweizer Fernsehen SRF weiterhin ausgewählte Partien ab den Playoff-Viertelfinals sowie die kompletten Final-Serien übertragen.